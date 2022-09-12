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Oranlar herkesi şoke etti! İşte şaşkına çeviren 'modern kölelik' verileri: ''Tam 50 milyon kişi...''

12.09.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütünün hazırladığı rapor herkesi şaşkına çevirdi. 2016'dan 2021'e kadar modern kölelik altındaki kişi sayısının 10 milyon arttığını ortaya çıkaran rapor, dünya genelinde kaç kişinin modern kölelik altında yaşamakta olduğunu açığa çıkardı.

Oranlar herkesi şoke etti! İşte şaşkına çeviren 'modern kölelik' verileri: ''Tam 50 milyon kişi...''

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dünya genelinde yaklaşık 50 milyon kişinin modern kölelik altında yaşadığını açıkladı. ILO ve IOM'un hazırladığı Modern Kölelik Üzerine Küresel Tahminler Raporu'nda, modern kölelik, zorunlu evlilik ve zorla çalıştırılmaya dair veriler paylaşıldı.

50 MİLYON KİŞİ

Raporda 2021 itibarıyla dünyada yaklaşık 50 milyon kişinin modern kölelik altında yaşamını sürdürdüğü belirtilirken bu kişilerin 28 milyonunun zorla çalıştırıldığı, 22 milyonunun ise zorla evlendirildiği belirtildi.

10 MİLYONLUK BİR ARTIŞ

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Son 5 yılda modern kölelik altındaki kişi sayısının önemli miktarda arttığı ifade edilen raporda 2021'de modern kölelik altındaki kişilerin 2016'ya kıyasla 10 milyon daha fazla olduğu vurgulandı.

%52'Sİ ÜST VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE

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Modern köleliğin dünyanın hemen hemen her ülkesinde görüldüğü ve herhangi bir dini veya etnik bağlılıkla sınırlı kalmadığının altı çizilen raporda, zorla çalıştırılma ve evlilik vakalarının en az yüzde 52'sinin üst orta ve yüksek gelirli ülkelerde görüldüğünü belirlendi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ÖZEL SEKTÖRDE

Raporda, zorla çalıştırma vakalarının yüzde 86'sına özel sektörde rastlandığı, yüzde 14'ünün ise kamu sektöründe gerçekleştiği tespit edildi. Göçmenlerin diğer gruplara kıyasla zorla çalıştırılmaya 3 kat daha fazla meyilli olduğu, dünya genelinde zorla evlendirilme sayısının ciddi oranda arttığı ve 2016'dan 2021'e kadar 6,6 milyon kişinin zorla evlendirildiği açıklandı.

''ÇOĞU GÖÇMEN''

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Raporda ifadelerine yer verilen IOM Genel Direktörü Antonia Vitorino, göçmenlerin modern kölelikte büyük bir oranı oluşturduğuna dikkati çekerek, "Rapor, bütün göçlerin güvenli ve düzenli olmasını temin etmenin ne kadar acil olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı. Vitorino, göçmenlerin zorla çalıştırılma ve evlendirilmede artan eğilimin önüne geçilmesi için uluslararası camianın çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

''KOORDİNASYON ÖNEMLİ''

ILO Genel Direktörü Guy Ryder ise modern köleliğin azaltılması için ulusal ve uluslararası tedbirlerin koordinasyon halinde olması gerektiğini belirterek, "Sendikalar, iş verenler, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve sıradan vatandaşlar bu mücadelede kritik öneme sahip." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
köle
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