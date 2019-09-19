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Orası tuvalet değil tatlım deyip göğsünü ısırdı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki Shannon Balshaw, barda tuvalet sırasında tartıştığı kadının göğsünü ısırdı. İkilinin kavgası mahkemede bitti.

Bir çocuk annesi kadın gece kulübünün tuvaletindeki sırada başka bir kadının göğüs ucunu ısırdı. İngiltere'nin Preston şehrinde yaşayan Shannon Balshaw isimli kadın fiziksel zarar vermekten ve saldırıdan suçlu bulundu.

'ORASI TUVALET DEĞİL TATLIM'
Savcılar, iki kadın tuvalette Balshaw ile karşılaştıklarını, kurbanlardan birinin Balshaw'ın idrarını yere yaptığı için ona 'Orası tuvalet değil tatlım' diye seslendiğini söylediğini ve olayların bundan sonra patlak verip kavgaya dönüştüğünü bildirdi. Olanlar için çok üzgün olduğunu belirten genç anne, 'Sonuç ne olursa olsun kızların özrümü kabul etmelerini umuyorum' dedi.

HEPATİT C AŞISI OLMAK ZORUNDA KALDI

Mahkemenin duyurduğuna göre, Hastane mağdurun “meme ucunu kaybedebileceğini” söyledi. Saldırıya uğrayan kadının meme uçlarının asimetrik kaldığı ve sıyrıklar olduğu belirtildi. Ayrıca mağdurun hepatit C aşısı olmak zorunda kaldığı da bildirildi.

21 EKİM'DE MAHKEME TEKRARLANACAK

Mağdur kadın mahkemede, “Zihinsel ve fiziksel olarak iyi hissetmiyorum eski halime dönmem zaman alacak. Olduğuma geri dönmem biraz zaman alacak.Emzirebilecek miyim? Bu benim gibi genç bir insan için ömür boyu sürecek bir yara" açıklamasını yaptı. Mahkeme 21 Ekim'de tekrarlanacak.

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kavga bar kavgası göğüs

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