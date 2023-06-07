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Orda Bir Köy Var Uzakta'yı seslendirmişti! Yeşilçam efsanesi Yıldız Tezcan hayatını kaybetti

07.06.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan Yıldız Tezcan hayatını kaybetti. Aşkın Gözyaşları, Berduş Yıldız, Yayla Kartalı, Gönül Kuşum gibi filmlerde rol alan Yıldız Tezcan, Yılmaz Güney ve Salih Güney gibi usta isimlerle başrolü paylaşmıştı.

Orda Bir Köy Var Uzakta'yı seslendirmişti! Yeşilçam efsanesi Yıldız Tezcan hayatını kaybetti

Yeşilçam’da sayısız filmde rol alan ve daha 9 yaşındayken Orda Bir Köy Var Uzakta şarkısını seslendiren Yıldız Tezcan bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ünlü isimden üzen haber geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre 78 yaşındaki sanatçı bir süredir yaşadığı Çınarcık’ta hayatını kaybetti. Yeşilçam filmlerinde rol almanın yanı sıra 70'li ve 80'li yıllarda Türk müzik dünyasında hatırı sayılır bir çıkış yakalayan Tezcan 3 ay önce fenalaşmış ve geçirdiği felç rahatsızlığı nedeniyle yatalak olmuştu.

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Ünlü isme doktorların çoklu organ yetmezliği teşhisi koyduğu açıklandı. 5 Mart 1945 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Tezcan, henüz 9 yaşındayken müzik dünyasına merhaba dedi. Ünlü ismin plağa okuduğu ilk eser “Orda Bir Köy Var Uzakta” oldu.

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“Esmerim, “Hele Dadaş, “Vur Sineme Öldür Beni, “Erzurum Dağları, Aman Dünya Ne Dar İmiş, “Mühür Gözlüm ve “Hastahane Önü İncir Ağacı” gibi plaklarıyla büyük ilgi gören Yıldız Tezcan, Ümit Utku‘nun “Gönül Kuşum” filminde Yılmaz Güney ile başrolü paylaştı. 1973 yılında ise “Ezom – Bir Dost Bulamadım” isimli sinema filminde Aytaç Arman ve Yusuf Sezgin ile beraber başrolde yer aldı.

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