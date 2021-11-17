Ordu baskın yaptı! Samatta’yı odada tuttular

Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçı yeşil zemin üzerinden çok Madagaskar ordusunun, konuk takımın konakladığı otele baskın düzenlemesiyle gündem oldu. Silahlı Madagaskar ordusunun askerleri, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı iddiasıyla Tanzanya Milli Takımı’nın oyuncularının bulunduğu otele baskın yaptı.

Virüse yakalanan oyuncuların Aishi Manula, Mbwana Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu iddia edildi.

MADAGASKARA GÖRE POZİTİF, TANZANYA’YA GÖRE NEGATİF

Oteldeki baskın öncesinde ise Madagaskar görevlileri, özel uçakla ülkeye gelen Tanzanya kafilesine uçakta korona testi yaptı ve bu testlerde 3 kişi korona çıktı. Ancak Tanzanya’nın ülkeye giriş öncesi yaptığı testleri yeniden tekrarlamasıyla hiç kimsede pozitif sonuca rastlamadı.

Otele giden Tanzanya kafilesinin kaldığı otele giden ordu görevlileri, iddia edilen 3 futbolcunun odalarının önünde nöbet tuttu. Tanzanya Futbol Federasyonu da silahlı askerlerin nöbette olduğu görüntüleri paylaştı. 1-1 biten maçta üç futbolcu sahaya çıkamadı. Maçtan önce ordunun baskın yaptığı otelde maç sonunda kalmaya devam eden Tanzanya kafilesi, bir gün sonra ülkeden ayrıldı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Antwerp’e kiraladığı Mbwana Samatta da Belçika’ya döndükten sonra bir test daha olarak negatif sonuç aldı. Tanzanyalı futbolcu, Instagram hesabından fotoğraflar paylaşmayı sürdürerek karantinada olmadığını duyurdu.



