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Ordu Büyükşehir Belediyesi içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

17.02.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Büyükşehir Belediyesi içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, içme suyu tüketim bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun 19 ilçesini sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve kayıp-kaçak oranını en aza indirmek amacıyla alt yapı yatırımlarının hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin, diğer taraftan ekonomik su tarifesi uygulamasındaki kararlılığını 2022 yılında da sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan enflasyon tedbirleri kapsamında abonelerine içme suyunu 14 Şubat'tan başlayarak yüzde 7 indirimli vermeye başladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan enflasyon tedbirleri kapsamında su tüketim bedelinde uygulanacak olan KDV oranını ilimizde yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdük. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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