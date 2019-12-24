Ordu'da uçakta panik anları! Yolcular fenalaştı

Ordu’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 11 ilçede 22 noktada örtü ve orman yangınının yaşandığı kente gelen uçaklar da fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

PİSTİ 2 SEFER PAS GEÇTİ



Saat 20.10’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak, Gülyalı ilçesindeki Ordu- Giresun Havalimanı’na doğru harekete geçti. İniş için alçalan uçak rüzgârın etkisiyle sallandı. Pisti 2 sefer pas geçen ve şiddetli sarsıntı yaşayan uçak, güçlükle iniş yapabildi.

BAZI YOLCULAR FENALIK GEÇİRDİ



Uçakta yaşanan panik anları ise, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yolcuların büyük panik yaşadığı, bazı yolcuların ise fenalık geçirdiği görülüyor.

Kaynak: DHA



