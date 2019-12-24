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Ordu'da uçakta panik anları! Yolcular fenalaştı

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Ordu'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul'dan Ordu'ya gelen uçak, pisti iki kez pas geçtikten sonra güçlükle inebildi. O anlarda uçakta korku dolu anlar yaşandı. Yolcuların bazıları büyük panik yaşarken, bazı yolcular ise fenalık geçirdi.

Ordu’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 11 ilçede 22 noktada örtü ve orman yangınının yaşandığı kente gelen uçaklar da fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

PİSTİ 2 SEFER PAS GEÇTİ

Saat 20.10’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak, Gülyalı ilçesindeki Ordu- Giresun Havalimanı’na doğru harekete geçti. İniş için alçalan uçak rüzgârın etkisiyle sallandı. Pisti 2 sefer pas geçen ve şiddetli sarsıntı yaşayan uçak, güçlükle iniş yapabildi.

BAZI YOLCULAR FENALIK GEÇİRDİ

Uçakta yaşanan panik anları ise, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yolcuların büyük panik yaşadığı, bazı yolcuların ise fenalık geçirdiği görülüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ordu havalimanı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
hava rüzgarlı uçak hiç sallanmadan sabit gidecek hali yok ya normal bir türbülans panik yok
yangınlar pkk nın işi..yazın da aynı anda farklı yerlerde yangınlar başlamış ve şerefsizler bu yangınları üstlenmişti..bu yangınlarda bu kahpelerin işi..hamileye acımayan , uçaktaki yolculara mı acıyacak..
En iyisi otobüs.
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