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Ordu Üniversitesi ile ilgili şaşkına çeviren iddia! Kağıt üzerinde kurulu fakülte ortaya çıktı: ‘Ne öğrencisi ne de binası var…’

22.11.2024 13:50
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Ordu Üniversitesi ile ilgili ortaya atılan bir iddia akıllara durgunluk verdi. Ordu Üniversitesi’nde kağıt üstünde mühendislik fakültesi olduğunu ama ne öğrencisi ne hocası ne de binası olduğu öne sürüldü. CHP’li vekil Mustafa Adıgüzel mühendislik fakültesinin sadece kâğıt üzerinde kurulu göründüğünü belirtti.

Ordu Üniversitesi ile ilgili şaşkına çeviren iddia! Kağıt üzerinde kurulu fakülte ortaya çıktı: ‘Ne öğrencisi ne de binası var…’

Ordu Üniversitesi'ndeki mühendislik fakültesi adeta sır olmuş. CHP’li vekil duyurdu kimse inanamadı. İddiaya göre fakülte sadece kağıt üzerinde kurulu ne öğrencisi, ne hocası ne de bir binası var! CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi’nde mühendislik fakültesinin kâğıt üzerinde kurulu görünmesine karşın gerçekte var olmamasına sert tepki gösterdi.

Adıgüzel “Bu fakültenin öğrencisi yok, hocası da yok, binası da yok. Ama bir buçuk yıl önceki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete’de yayımlanmış. Hatta o zamanın rektörü bunu çok büyük hizmet olarak lanse etmiş, bölgeye büyük katkılar vereceğini söylemiş” dedi.

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"ÇOK SEÇİM VAADİ GÖRDÜK AMA BÖYLESİNİ GÖRMEDİK"

Olayı Karadeniz fıkrasına benzeten Adıgüzel, “Ordu Üniversitemize yeni bir fakülte daha açılmış, haberimiz yok. Sadece benim değil, kimsenin haberi yok. Vatandaşın da haberi yok. 18 Mayıs 2023’te, bundan bir buçuk yıl önce, meğer Ordu üniversitemize Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 14. fakülte olarak açılmış. Bugün üniversitenin sitesine bir giriyorsunuz, bakıyorsunuz, 13 fakülte var. Bu bahsedilen fakülte orada görünmüyor. 14 Mayıs seçimiyle 28 Mayıs seçimi arasında, 18 Mayıs’ta yayımlanan bir kararname olduğu gözüküyor. Bunun bir seçim vaadi olarak söylendiği ama yerine getirilmediği gözüküyor. Biz birçok seçim vaadi gördük ama bu kadar tuhaf olanını görmedik” diye konuştu. (Cumhuriyet)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Ordu Üniversitesi Ordu Mustafa Adıgüzel CHP fakülte haberler
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