Ordu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Ordu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Ordu Üniversitesi taban puanları ile ilgili araştırmalar YKS sonuçlarının duyurulmasıyla başladı. Ordu Üniversitesi'nde okumak isteyen binlerce öğrenci üniversitenin taban puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin yayınlayacağı listeye odaklandı. Peki ÖSYM Ordu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarının yer aldığı listeyi erişime açtı mı?
Ordu Üniversitesi bölümleri ve kontenjanları ile ilgili bilgi almak isteyen binlerce üniversite adayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yapacağı açıklamaya kilitlendi. Aygün, YKS tercih kılavuzunun bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Ordu Üniversitesi taban puanları 2022 listesinin de yer aldığı YKS tercih kılavuzunun henüz açıklanmadığını duyan adaylar ise ön araştırma yapmak için geçtiğimiz yıla ait listeleri incelemeye başladı.
ÖSYM Ordu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm detaylar:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|19939
|433.6274
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Diş Hekimliği(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|32623
|413.98461
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|27227
|347.90946
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|96497
|346.1405
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50 + 2
|34108
|341.24993
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|60 + 2
|32962
|332.76914
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40 + 1
|79585
|313.37731
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|40 + 1
|39263
|313.14915
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|121718
|310.95701
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|139323
|304.23353
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|100 + 3
|157127
|303.6078
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|158610
|286.55081
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|197205
|283.49113
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|İlahiyat(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|90 + 3
|194676
|277.73973
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|263822
|258.39138
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|338734
|251.56959
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|398255
|243.10941
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40 + 1
|328450
|240.51776
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Tarih(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|476359
|233.05372
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|10
|503960
|229.19509
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|546550
|227.37394
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Bitki Koruma(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|383490
|221.42726
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Bahçe Bitkileri(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|50
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Sanat Tarihi(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Sanat Tarihi(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|40
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Sosyoloji(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Tarih(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|50
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|-
|-
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|829150
|247.0263
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|938215
|237.70435
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|956594
|236.15024
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|959093
|235.93717
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Aşçılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|970604
|234.95262
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|989443
|233.38551
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Mekatronik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1015256
|231.2692
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1033494
|229.82512
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1033744
|229.80596
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1066751
|227.22208
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1200440
|217.22012
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1238981
|214.37569
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Gemi İnşaatı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1250263
|213.57325
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1327574
|208.22052
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1349022
|206.79453
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1363181
|205.87217
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1462594
|199.39811
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1503941
|196.60294
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Mimari Restorasyon(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1522135
|195.27894
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1537369
|194.10561
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1581325
|190.04417
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1591555
|188.73408
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621136
|176.92312
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623129
|174.9388
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Lojistik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626338
|170.87949
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1619600
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1609828
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Bilgi Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1612957
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1607981
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626335
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1627184
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1542001
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1613297
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Medya ve İletişim(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1610425
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Mimari Dekoratif Sanatlar(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623174
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Moda Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1605412
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1593905
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1606231
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621539
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Yerel Yönetimler(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1616969
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622783
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|İşletme Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1627028
|-
|
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