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Ordu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Ordu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

18.07.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Üniversitesi taban puanları 2022 tercihleri için araştırılmaya başlanıldı. ÖSYM Ordu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı? Konu ile ilgili duyuru yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS tercih kılavuzunun bu hafta içinde yayınlanacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından tercih günlerinin de açıklanması üzerine adaylar Ordu Üniversitesi taban puanları ile ilgili liste araştırmaya başladı. Ordu Üniversitesi taban puanları 2022 açıklandı mı?

Ordu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Ordu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Ordu Üniversitesi taban puanları ile ilgili araştırmalar YKS sonuçlarının duyurulmasıyla başladı. Ordu Üniversitesi'nde okumak isteyen binlerce öğrenci üniversitenin taban puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin yayınlayacağı listeye odaklandı. Peki ÖSYM Ordu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarının yer aldığı listeyi erişime açtı mı?

ORDU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Ordu Üniversitesi bölümleri ve kontenjanları ile ilgili bilgi almak isteyen binlerce üniversite adayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yapacağı açıklamaya kilitlendi. Aygün, YKS tercih kılavuzunun bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Ordu Üniversitesi taban puanları 2022 listesinin de yer aldığı YKS tercih kılavuzunun henüz açıklanmadığını duyan adaylar ise ön araştırma yapmak için geçtiğimiz yıla ait listeleri incelemeye başladı.

ÖSYM Ordu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm detaylar:

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Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 19939 433.6274
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Diş Hekimliği(5 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 32623 413.98461
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 27227 347.90946
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 96497 346.1405
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 34108 341.24993
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2021 60 + 2 32962 332.76914
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 40 + 1 79585 313.37731
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) DİL 2021 40 + 1 39263 313.14915
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 121718 310.95701
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 139323 304.23353
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 100 + 3 157127 303.6078
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 158610 286.55081
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 197205 283.49113
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) İlahiyat(4 Yıllık) SOZ 2021 90 + 3 194676 277.73973
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 263822 258.39138
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 338734 251.56959
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 398255 243.10941
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik(4 Yıllık) SAY 2021 40 + 1 328450 240.51776
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Tarih(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 476359 233.05372
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık) SOZ 2021 10 503960 229.19509
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Sağlık Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 546550 227.37394
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Bitki Koruma(4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 383490 221.42726
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Bahçe Bitkileri(4 Yıllık) SAY 2021 25 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 - - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Gıda Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Matematik(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık) SAY 2021 50 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 60 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Sanat Tarihi(4 Yıllık) SOZ 2021 60 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Sanat Tarihi(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 40 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Sosyoloji(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Tarih(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 50 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ) (4 Yıllık) SOZ 2021 50 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) İktisat(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) İşletme(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 829150 247.0263
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık(2 Yıllık) TYT 2021 - 938215 237.70435
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Laboratuvar Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 956594 236.15024
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Çocuk Gelişimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 959093 235.93717
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Aşçılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 970604 234.95262
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Deniz Ulaştırma ve İşletme(2 Yıllık) TYT 2021 - 989443 233.38551
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Mekatronik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1015256 231.2692
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Gemi Makineleri İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1033494 229.82512
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1033744 229.80596
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1066751 227.22208
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1200440 217.22012
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Otomotiv Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1238981 214.37569
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Gemi İnşaatı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1250263 213.57325
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2021 - 1327574 208.22052
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon(2 Yıllık) TYT 2021 - 1349022 206.79453
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1363181 205.87217
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1462594 199.39811
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) İnşaat Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1503941 196.60294
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Mimari Restorasyon(2 Yıllık) TYT 2021 - 1522135 195.27894
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1537369 194.10561
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım(2 Yıllık) TYT 2021 - 1581325 190.04417
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Avcılık ve Yaban Hayatı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1591555 188.73408
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(2 Yıllık) TYT 2021 - 1621136 176.92312
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Yaşlı Bakımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623129 174.9388
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Lojistik(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626338 170.87949
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1619600 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 1609828 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Bilgi Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1612957 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1607981 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626335 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1627184 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Geleneksel El Sanatları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1542001 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Gıda Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1613297 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Medya ve İletişim(2 Yıllık) TYT 2021 - 1610425 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Mimari Dekoratif Sanatlar(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623174 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Moda Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1605412 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1593905 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1606231 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 1621539 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Yerel Yönetimler(2 Yıllık) TYT 2021 - 1616969 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1622783 -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) İşletme Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1627028 -
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