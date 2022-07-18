Ordu Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Ordu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?

Ordu Üniversitesi taban puanları ile ilgili araştırmalar YKS sonuçlarının duyurulmasıyla başladı. Ordu Üniversitesi'nde okumak isteyen binlerce öğrenci üniversitenin taban puanlarını öğrenmek için ÖSYM'nin yayınlayacağı listeye odaklandı. Peki ÖSYM Ordu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarının yer aldığı listeyi erişime açtı mı?

ORDU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022 LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Ordu Üniversitesi bölümleri ve kontenjanları ile ilgili bilgi almak isteyen binlerce üniversite adayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün yapacağı açıklamaya kilitlendi. Aygün, YKS tercih kılavuzunun bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Ordu Üniversitesi taban puanları 2022 listesinin de yer aldığı YKS tercih kılavuzunun henüz açıklanmadığını duyan adaylar ise ön araştırma yapmak için geçtiğimiz yıla ait listeleri incelemeye başladı.

ÖSYM Ordu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm detaylar: