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  4. Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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ABD Deniz Piyade Kolordusu'nda görevli bir Amerikan askeri olan Rianna Connor Carperter, yaptığı paylaşımlarla Instagram fenomenine dönüştü. İşte Carperter'ı fenomenliğe taşıyan ünlü fotoğrafları...

Meslekler içinde en fazla disiplin ve kural gerektireni büyük ihtimalle askerliktir. ABD ordusunda çavuş rütbesine sahip olan Rianna'nın Instagram'da paylaştığı fotoğraflar, bu katı disiplin ve kuralları kendi adına yıkmış gibi görünüyor. Deniz piyade çavuşu rütbesi ile askerlik yapan Rianna Connor Carpenter'ın Instagram'daki fotoğrafları sayesinde yarım milyonu aşkın takipçiye sahip oldu. Asker arkadaşlarının Combat Barbie takma ismini verdiği Rianna Connor Carpenter, şu anda asker değil.

ARTIK KENDİ MARKASI OLAN BİR MODEL

Geçmişte ABD Deniz Piyade Kolordusu'nda görevli bir çavuş olarak görev yapan Rianna artık kendi markası da olan bir model. Rianna, askerliği bıraktıktan sonra başladığı yeni mesleki yaşamında Instagram hesabına yüklediği fotoğraflar sayesinde hatrı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı.

ONA 'COMBAT BARBİE' DİYORLARDI

ABD'nin California eyaletide dünyaya gelen Rianna, 18 yaşındayken ABD Deniz Piyadesi'ne hizmet etmeye başlamıştı. Sarı saçları ve düzgün fiziği sayesinde asker arkadaşları ona 'Combat Barbie' lakabını takmıştı. Rianna Deniz Piyadesi'ne girmek istemesinin sebebinin duyduğu 'korku' olduğunu söylüyor. "Kimse benim gibi bir kızın bunu başaramayacağını düşündü. Ben de öyle düşündüm. Fakat denemek istedim." diyen genç kız askeriyeden ayrıldığından beri tam zamanlı modellik yapıyor.

HAYRANLARINDAN EVLİLİK TEKLİFİ YAĞIYOR

Kendi markasını kuran genç kadın tayt ve kapüşonlu sweatshirt gibi giysiler satıyor. Eski çavuş kimi zaman çırılçıplak bazen de askeri üniformalı fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Hikayelerinin insanlara ilham vermesini isteyen Rianna takipçilerine "Büyük hayaller kurun ve kendinize inanın" diye sesleniyor. Genç kadının Instagram hesabında 575 bin takipçisi var. Birçok hayranı olan Rianna'ya bir yandan da evlilik teklifleri yağıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ordu askeriye asker fenomen sosyal medya instagram fenomen soyundu

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