YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen anne yeniden tutuklandı

Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü öne sürülen anne yeniden tutuklandı

19.10.2023 12:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yeni doğan bebeğini öldürüp tarlaya gömdüğü iddiasıyla yargılanan annenin yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına, "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan yargılanan ve ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırılan sanık B.Ç. (27) ile avukatlar katıldı.

Duruşmada yeniden ifadesi alınan sanık B.Ç, taburcu olduktan sonra evine geldiğini, evde kimsenin olmadığını ve bebeği banyo yaptırdığını söyledi.

Bir müddet vakit geçirdiğini ve akşam saatlerinde uyuduğunu iddia eden B.Ç, "Sabah gün aydınlandığında uyandım, bu arada bebeğin nefes almadığını fark ettim. Öldüğünü anlayınca da korktum ve oturduğum binanın çatı katına bıraktım. Karakolda ifade verdiğim günün öncesine kadar bebek çatıdaydı. Karakola gelmeden bir gün önce evin karşı çaprazında saat 01.30 sıralarında yağmurlu bir akşam bebeği gömdüm." dedi.

CEP TELEFONU HASTANE DÖNÜŞÜ FARKLI NOKTALARDAN SİNYAL ALDI

Mahkeme heyeti, hastane dönüşü evde olduğunu ve uyuduğunu iddia eden anne B.Ç'nin, farklı saatlerde HTS kayıtları olan cep telefonunun Altınordu ilçesinin farklı noktalarından ve Perşembe ilçesinden sinyal almasını sordu. Bunun üzerine anne B.Ç, evden ayrılmadığını savunarak HTS kayıtlarını kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık B.Ç'nin yeniden tutuklanmasına, duruşmanın ise ertelenmesine karar verdi.

OLAY

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 6 Ekim 2022'de tarlaya gömülmüş bebek cesedi bulunmasıyla ilgili anne B.Ç. ile kendisine yardım ettiği şüphesi bulunan kız kardeşi B.Ç. gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, kız kardeşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenmişti.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada, B.Ç'nin, delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

26 Eylül'deki duruşmada savcı mütalaasında, B.Ç'nin kasten öldürme amacıyla hareket etmediği, öldürme kastı bulunmadığı, ölümün taksirle olmuş olabileceği anlaşıldığından sanığa ceza verilmesine yer olmadığı yönünde talepte bulunmuştu.

12 Ekim'deki duruşmada ise tanık ebe S.F. dinlenmiş, mahkeme heyeti delillerin toplanmasına karar vererek, mahkemeyi ertelemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de "Erciyes-2023 Tatbikatı" tamamlandıKayseri'de "Erciyes-2023 Tatbikatı" tamamlandı
Adıyaman İl Özel İdaresinin kurduğu GES yıllık 9 milyon lira gelir sağlayacakAdıyaman İl Özel İdaresinin kurduğu GES yıllık 9 milyon lira gelir sağlayacak
Bayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdıBayburt’un yüksek kesimlerine kar yağdı
Anahtar Kelimeler:
Ordu mahkeme duruşma

Ordu Namaz Vakitleri 19 Ekim Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
12:19
İkindi
15:20
Akşam
17:51
Yatsı
19:10

Ordu Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Perşembe

Gönül eczanesi
Aybasti
Sifa eczanesi
Fatsa
Dogan eczanesi
Golkoy
Hayat eczanesi
Kumru
Ergül eczanesi
Altinordu
Karsiyaka eczanesi
Altinordu
Ulubey eczanesi
Ulubey
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

İskele çöktü! İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

İskele çöktü! İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.