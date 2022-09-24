Ordu'da belediyenin yol çalışmasında mağara bulundu

Fatsa ilçesinde yürütülen yol çalışması sırasında mağara bulundu.

Fatsa Belediyesi ekiplerince Dolunay Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmaları sırasında kayalıkların bulunduğu bölümde boşluk ortaya çıktı.

Bu bölümde temizlik çalışması yapan ekipler, ilerledikçe mağara ile karşılaştı.

Konunun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye güvenlik şeridi çekilerek çalışmalar durduruldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince, 26 Ekim Pazartesi günü bölgede inceleme yapılacağı öğrenildi.



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