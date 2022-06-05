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Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

05.06.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Kaledere Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Birol Bayramoğlu (43) bıçakla yaralandı.

Bayramoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan ve bölgeden uzaklaşan tarafları tespit etmek için çalışma başlattı.

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