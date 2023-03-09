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Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı

09.03.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı yakalandı.

Ordu'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı

Kayabaşı Mahallesi'nde dün, 3 katlı binanın giriş katında boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Yeliz G'yi (32) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Muhammer G'nin (47) yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldü.

Jandarmanın çalışmasında, Muhammer G'nin Ortaköy Mahallesi'ndeki ablasının evine erzak için gideceği istihbaratına ulaşıldı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Muhammer G'yi evde yakaladı.

Sağlık kontrolü için Ordu Devlet Hastanesine götürülen Muhammer G. daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

OLAY

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında ikamet eden Muhammer G, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi eşine bıçakla saldırmış, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Zanlı, motosikletiyle olay yerinden kaçmıştı.

Jandarma ekipleri motosikleti yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta terk edilmiş bulmuştu.

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