Ordu'da fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan anne ile oğlu yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık bahçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan anne ile oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Boztepe Mahallesi'nde Songül Kurucu ile oğlu Serkan Kurucu fındık bahçesinde çalıştığı sırada yaban domuzunun saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ile oğlu 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anne Songül Kurucu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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