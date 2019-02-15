Orduda görev alan kadının fotoğrafları başını yaktı

Ülkeyi ayağa kaldıran fotoğraflarda mini etekli kolejli kız tiplemesinin yanı sıra çıplak fotoğrafları da yer alıyor. 'Böyle biri nasıl orduda işe alınır' diyen halk ise kadının bir an önce işine son verilmesini istiyor.

Çırılçıplak fotoğrafları ortaya çıktı!

Ordunun muhasebe ve finans departmanında çalışan Briony Murray'ın, bir internet sitesine vermiş olduğu yarı çıplak fotoğrafları ülkeyi ayağa kaldırdı. 26 yaşındaki genç kadının bu fotoğrafları 2013 yılında çektirdiği ortaya çıktı.

The Sun'da yer alan habere göre genç kadının, ordudaki meslektaşları ve bu olayı duyan çoğu vatandaş: "Ordu, böyle birini nasıl işe alır!" diye tepki verdi.

Briony Murray, bahsedilen internet sitesine çeşitli konsept pozlar verdi. İşte onlardan biri: Yatağın üzerine uzanan, mini etekli kolejli kız tiplemesi.

Sitede bu kareler 'Briony M' olarak listeleniyor.