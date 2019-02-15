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Orduda görev alan kadının fotoğrafları başını yaktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 15.02.2019 08:34 | Son Güncelleme

26 yaşındaki Briony Murray, orduda muhasebe ve finans departmanında görevli. Onu bu denli ülkenin gündemine taşıyansa internette dolaşan fotoğrafları oldu. 26 yaşındaki Briony'nin müstehcen fotoğrafları orduyu karıştırdı.

Ülkeyi ayağa kaldıran fotoğraflarda mini etekli kolejli kız tiplemesinin yanı sıra çıplak fotoğrafları da yer alıyor. 'Böyle biri nasıl orduda işe alınır' diyen halk ise kadının bir an önce işine son verilmesini istiyor.

Çırılçıplak fotoğrafları ortaya çıktı!

Ordunun muhasebe ve finans departmanında çalışan Briony Murray'ın, bir internet sitesine vermiş olduğu yarı çıplak fotoğrafları ülkeyi ayağa kaldırdı. 26 yaşındaki genç kadının bu fotoğrafları 2013 yılında çektirdiği ortaya çıktı.
The Sun'da yer alan habere göre genç kadının, ordudaki meslektaşları ve bu olayı duyan çoğu vatandaş: "Ordu, böyle birini nasıl işe alır!" diye tepki verdi.
Briony Murray, bahsedilen internet sitesine çeşitli konsept pozlar verdi. İşte onlardan biri: Yatağın üzerine uzanan, mini etekli kolejli kız tiplemesi.
Sitede bu kareler 'Briony M' olarak listeleniyor.
Genç kadının, son fotoğraf çekiminin Silahlı Kuvvetlere katılmadan bir yıl önce gerçekleştiği söyleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
asker #fotoğraf

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iyi de hangi ülke..
hangi ülkenin ordusunda olduğu neden yazılmıyor? burda bir kasıtlı yayınlama kokusu var gibi.
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