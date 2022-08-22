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Ordu'da inşaat ustası çöp kovasından fındık toplama makinesi yaptı

22.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yücel Arar: - "Bunu herkes yapabilir, istediği her yere götürebilir. Diğer fındık makinelerinin girmediği yerlere giriyor"

HACER ÖZTÜRK - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan inşaat ustası Yücel Arar, çöp kovasından fındık toplama makinesi tasarladı.

Arar, bölgede devam eden fındık hasadında yere düşen fındıkları toplamayı kolaylaştırmak için internet üzerinden araştırma yaptı.

Ahşap fındık toplama makinesinden esinlenen Arar, çöp kovasına ilaçlama makinesinin motorunun yanı sıra boru ve hortum gibi parçaları ekledi.

Arar, tasarladığı fındık toplama makinesinin parçalarının montajının ardından test çalışmalarını tamamladı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Arar, kendi bahçesi olmamasına rağmen merakından tasarladığı makinenin testlerini bir tanıdığının bahçesinde yaptığını söyledi.

Makinenin yere düşen fındıkları toplamada çok güzel iş çıkardığını anlatan Arar, pratik olması, hafif ve kolay taşınması bakımından çöp kovasından yararlandığını ifade etti.

Arar, satılan diğer fındık toplama makinelerinin yaklaşık 85 bin lira olduğunu, kendisinin ise 12 bin lira harcadığını belirterek, "Bunu herkes yapabilir, istediği her yere götürebilir. Diğer fındık makinelerinin girmediği yerlere giriyor. Ağırlığı 25 kilo yok bile. Fındığın olup olmamasına göre 5-6 kişinin, 10 kişinin, hatta fındığın yoğun olduğu yerler de15 kişinin yapacağı iş bu makine ile 2 kişi tarafından yapılabilir." ifadesini kullandı.

- "Büyük bahçesi olan herkese bu makineyi öneriyorum"

Makinenin 5 çuval fındık toplamada bir depo yakıt harcadığını aktaran Arar, şöyle devam etti:

"Genel olarak öğleden sonra bahçeye giriyorum, 13-14 çuval topluyorum. Makineyi sosyal medyaya attığımızda 'bu fındık toplamaz, ben daha fazla toplarım' gibi yorumlar yapılıyor. Ama o kişiler gelip, görmeden yorum yapmasın. Deneyince, görünce, topladığını gördüm. Böylece işçi derdinden kurtulursun. Çok rahat, fazla işçiliği yok. Çekmede hiç bir şey yok, çok güzel çekiyor."

Arar, makinenin özellikle dış kısmını daha da geliştirmeyi planladığını dile getirerek, "Büyük bahçesi olan herkese bu makineyi öneriyorum. Bunun buralarda gelişmesini istiyorum. Kendi geliştirdiğim fındık toplama makinesinin projesini çizdirip, daha farklı bir sistemle yapacağım. Bu makinenin patentini alacağım." diye konuştu.

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