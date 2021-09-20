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Ordu'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

20.09.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, inşaatlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından inşaatlardan hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 5 kişiyi Yukarıtepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta suçüstü yakaladı.

Hırsızlık eyleminde kullandıkları araçlarla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

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