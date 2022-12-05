Ordu'da serbest piyasada fındık 50 liradan işlem görüyor

Soydan, AA muhabirine, serbest piyasada geçen haftalarda 47 lira seviyelerinde olan fındığın kilogram fiyatında 2-3 liralık artış olduğunu belirtti.

Fındık fiyatının yeni haftaya 50 liradan başladığını ifade eden Soydan, 50 randıman üzerindeki ürünün fiyatının daha da yukarılara çıkabileceğini aktardı.

Soydan, serbest piyasada oluşan rakamların TMO'nun alım seviyelerine gelmesinin sevindirici olduğunu dile getirerek, üreticilere, süreci en iyi şekilde takip ederek pazara ürün indirmeleri önerisinde bulundu.

