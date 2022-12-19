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Ordu'da serbest piyasada fındık 53 liradan işlem görüyor

19.12.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 53 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Soydan, AA muhabirine, serbest piyasada geçen hafta 50 lira seviyelerinde olan fındığın kilogram fiyatında 3 liralık artış olduğunu belirtti.

Fındık fiyatının yeni haftaya 53 liradan başladığını ifade eden Soydan, 50 randıman üzerindeki ürünün fiyatının daha da yukarılara çıkabileceğini aktardı.

Soydan, fındık fiyatında yaşanan artışın sevindirici olduğunu kaydederek, gelecek haftalarda bu fiyatın daha da yukarı çıkmasını beklediklerinin altını çizdi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ay sonunda alımları bitireceğini hatırlatan Soydan, "Bizim beklentimiz TMO'nun her ilde ana merkezlerde fındık alımına devam etmesi yönünde." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık serbest piyasa TZOB

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