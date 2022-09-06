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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

06.09.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Perşembe ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 7 kilogram kubar esrar, 83 kök Hint keneviri, 19 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.C. ile E.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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