Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Perşembe ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 7 kilogram kubar esrar, 83 kök Hint keneviri, 19 gram kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.C. ile E.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz