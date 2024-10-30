Ordu'da yaban domuzunun saldırısına uğrayan karı koca yaralandı

Alınan bilgiye göre, Cevat ve Emine Ocak çifti, Tekkiraz Mahallesi Asut mevkisinde fındık bakımı için bahçeye gitti.

Bahçede yaban domuzunun saldırdığı eşini kurtarmaya çalışan Cevat Ocak, kendisi de saldırıya uğradı.

Kendi çabalarıyla hayvandan kurtulan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracıyla bahçeden uzaklaştı.

Komşuların ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Kumru Devlet Hastanesine kaldırdı.

Daha sonra Fatsa Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Emine Ocak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cevat Ocak'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.