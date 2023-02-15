Ordu'da yaşayan Türkmenistanlı kadın depremzedeler için gönüllü çalışıyor

Evlenerek Türkiye'ye gelen ve yaklaşık 1,5 yıldır ilçede yaşayan Türkmenistan uyruklu Dinmesu, hayırseverler tarafından Fatsa Belediyesine getirilen kolilerin taşınması, araçlara yüklenmesi ve eşyaların tasnif edilmesine yardımcı oluyor.

Umida Dinmesu, AA muhabirine, depremin acısını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Ben de buna kayıtsız kalamadım. Belediyeye gelerek ekiplerin yaptığı işlere yardıma koştum. Vatandaşların yardımları halen sürüyor. Biz de gelen bu yardımları kolilere ayrı ayrı yerleştirerek bölgeye gönderiyoruz. Türkiye'yi seviyoruz. Onların acısını paylaşıyoruz." dedi.

Bir haftadır ekiplere gönüllü yardımcı olduğunu kaydeden Dinmesu, imkanı olduğu sürece desteğini sürdüreceğini söyledi.



