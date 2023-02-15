YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da yaşayan Türkmenistanlı kadın depremzedeler için gönüllü çalışıyor

Ordu'da yaşayan Türkmenistanlı kadın depremzedeler için gönüllü çalışıyor

15.02.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Türkmenistanlı kadın Umida Dinmesu, depremzedeler için gelen yardımların ayrıştırılmasında gönüllü çalışıyor.

Ordu'da yaşayan Türkmenistanlı kadın depremzedeler için gönüllü çalışıyor

Evlenerek Türkiye'ye gelen ve yaklaşık 1,5 yıldır ilçede yaşayan Türkmenistan uyruklu Dinmesu, hayırseverler tarafından Fatsa Belediyesine getirilen kolilerin taşınması, araçlara yüklenmesi ve eşyaların tasnif edilmesine yardımcı oluyor.

Umida Dinmesu, AA muhabirine, depremin acısını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Ben de buna kayıtsız kalamadım. Belediyeye gelerek ekiplerin yaptığı işlere yardıma koştum. Vatandaşların yardımları halen sürüyor. Biz de gelen bu yardımları kolilere ayrı ayrı yerleştirerek bölgeye gönderiyoruz. Türkiye'yi seviyoruz. Onların acısını paylaşıyoruz." dedi.

Bir haftadır ekiplere gönüllü yardımcı olduğunu kaydeden Dinmesu, imkanı olduğu sürece desteğini sürdüreceğini söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu’da baca yangını ekipleri harekete geçirdiOrdu’da baca yangını ekipleri harekete geçirdi
Manisaspor depremzedeler için tesislerinin kapısını açıyorManisaspor depremzedeler için tesislerinin kapısını açıyor
Elazığ’da Gazi Caddesi trafiğe açıldıElazığ’da Gazi Caddesi trafiğe açıldı
Anahtar Kelimeler:
deprem Fatsa yardım

Ordu Namaz Vakitleri 15 Şubat Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:17
Öğle
12:48
İkindi
15:40
Akşam
18:09
Yatsı
19:29
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.