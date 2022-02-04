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Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

04.02.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Muttalip Dilmen yönetimindeki 52 AL 937 plakalı minibüs ile Gülüşan Karadağ idaresindeki 52 ACP 844 plakalı otomobil çarpıştı.

Eray Özen'in kullandığı 01 AAR 322 plakalı otomobil de minibüse, ardından direğe çarparak durabildi.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada yaralanan, sürücülerin de aralarında bulunduğu 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan yolda trafik bir süre alternatif güzergahlardan sağlandı.

Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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trafik kazası Ordu

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