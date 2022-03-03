YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

03.03.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerimizdeki okulların tamamında Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da öğrenciler atık "su tesisatı malzemeleri"ni aksesuara dönüştürüyorOrdu'da öğrenciler atık "su tesisatı malzemeleri"ni aksesuara dönüştürüyor
Çalışanlarını tahliye etti, kendisi savaşın ortasında kaldıÇalışanlarını tahliye etti, kendisi savaşın ortasında kaldı
Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdüYeni Malatyaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:53
Öğle
12:46
İkindi
15:54
Akşam
18:28
Yatsı
19:47
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Koronavirüse yakalanırım korkusu vaka sayılarını patlattı!

Koronavirüse yakalanırım korkusu vaka sayılarını patlattı!

Bergen galasındaki imajı beğenilmedi

Bergen galasındaki imajı beğenilmedi

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.