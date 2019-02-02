Organize İşler 2: Sazan Sarmalı galasına ünlü akını

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Organize İşler Sazan Sarmalı filminin özel gösterimi Beyoğlu'nda yapıldı.

Sinema filminin oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan’ın yanı sıra filmin müziklerini yapan Deniz Erdoğan ile Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener de filmi ilk kez beyazperdede izledi.

Özel gösterim sonrası filmin oyuncuları ve geceye katılan ünlü isimler basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“TÜRK SİNEMASI DİĞER FİLMLERLE BERABER ÖNEMLİ BİR EŞİKTEN GEÇTİ”

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini yapan Yılmaz Erdoğan, “Bu film yaparken de çok emek isteyen bir işti ama çıkarırken daha çok yorulduk. Özellikle de son 45 gün. Böyle olunca da sadece bir film olmaktan çıktı Organize İşler. Türk Sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli, yasal bir değişikliğe vesile oldu” dedi.

"HERKES ORTAYA HAYATINI KOYUYOR"

Cem Yılmaz da yeni çıkan kanunla sinemalardaki sorunların tatlıya bağlandığını ifade ederek, şunları söyledi: “Üreten, yazan, çizen ve oynayanların pek hak etmediği bir süreç yaşadık. Bu üç beş ay pek hoşumuza gitmeyen bir şekilde geçti. Demek ki bizim örfümüzü, âdetimizi bilmeyen hata yapabiliyor. Bizim burada dördümüzün dışında bütün yazan, çizen insanların seyircilerine karşı bir sorumluluğu var. Kâğıt üzerinde bir şeyler karalıyoruz seyircimizi ya güldürüyoruz ya da hüzünlendiriyoruz. Bununla ilgili tatsız bir şey yaşandı. İnşallah yeni çıkan kanunla bu tatlıya bağlanmıştır. Güzel şeyler üretiliyor. Herkes ortaya hayatını koyuyor.”