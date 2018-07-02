MAGAZİN

Organize İşler filmi setinde talihsiz kaza

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2018 09:37 | Son Güncelleme

Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen yeni filmi Organize İşler 2 Sazan Sarmalı'nın çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. Film setinde Okan Çabalar’ın dublörü camdan atlama sahnesinde düşerek ağır yaralandı.

Organize İşler filmi setinde talihsiz kaza

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminin çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Balat’ta büyük bir çekim alanı hazırlayan film ekibi, Balat çekimlerinin ilk gününde büyük bir talihsizlik yaşadı.

BİLEKLERİNDE KESİKLER OLUŞTU
Aksiyon dolu gerçekleşen çekimlerde Okan Çabalar’ın camdan atlama sahnesinde dublör kullanılırken, dublörün ağır şekilde yaralanmasıyla sette panik dolu anlar yaşandı. Başı yarılıp, bileklerinde kesikler oluşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

ORGANZİE2

Çekimler kaldığı yerden devam ederken, Kıvanç Tatlıtuğ’un yerde kan izlerini görmesiyle büyük üzüntü yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

yılmaz

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Anahtar Kelimeler:
Organize işler 2 Yılmaz Erdoğan

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