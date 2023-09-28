ORGANİZE İŞLER KONUSU VE OYUNCULARI! Organize İşler hangi kanalda? İşte konusu ve oyuncuları

Organize İşler filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. KadrosundaYılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Cem Yılmaz, Özgü Namal, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Demet Akbağ ve Altan Erkekli gibi isimleri bulunduran Organize İşler filmi Star TV'de ekrana geliyor. İşte Yılmaz Erdoğan yönetmenliğindeki Organize İşler filmi ile ilgili merak edilenler...

ORGANİZE İŞLER HANGİ KANALDA?

Yılmaz Erdoğan'ın seri filmi olan Organize İşler, bu akşam Star TV'de izleyiciyle buluşuyor. Saat 20.00'de başlayan film merakla izleniyor.

ORGANİZE İŞLER KONUSU NEDİR?

Süpermen Samet, bir gün Asım Noyan'la tanışır. Asım, işinin ehli, usta çırak eğitiminden mezun, prensip sahibi bir dolandırıcıdır. Yusuf Ziya Ocak, hem sosyolog hem de yazardır. Nuran Ocak ise üniversitede fizik profesörüdür. Üniversiteli Umut da çiftin biricik kızlarıdır. Duralmaz Kardeşler ise bambaşka dünyanın insanlarıdır. Sayko Tugay, Pepe Silvio, Suskun Üzeyir, Teneke Mahalleli İzzet Ayna, gizli kumarhane sahibi Altındiş Selahattin ve daha birçok kanun dışı şahsiyet vardır İstanbul'un organize işlerinde... Herkes bazen kurtarılmaya muhtaç, bazen kurtarıcıdır. Kimin kimi kurtardığının, kimin kimden arakladığının tam belli olmadığı İstanbul'da tüm işler organizedir. Hal böyle olunca, koskoca Süpermen bile İstanbul'da görevini layıkiyle yerine getiremez ve üstelik dayak bile yer.

ORGANİZE İŞLER OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Tolga Çevik (Süpermen Samet)

Demet Akbağ (Nuran Ocak)

Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

Özgü Namal (Umut Ocak)

Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

Öner Erkan (Silvio)

Ebru Akel (Nilüfer)

Başak Köklükaya (Nergis)

Berfin Erdoğan (Nazlı)

Salih Kalyon (Cemil)

Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

Neslihan Yeldan (Lalezar)

Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)





