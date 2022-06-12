Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone Business'ın, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile sanayicilerin dijital danışmanı olma hedefiyle hayata geçirdiği "Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı"nda eğitimler devam ediyor.

Vodafone açıklamasına göre, program, işletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business'ın, organize sanayi bölgelerinde yer alan işletmelerdeki yöneticilerin ve çalışanların dijital bilgi seviyesini anlamayı, güncel dijital trendler hakkında onları bilgilendirmeyi ve Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri genelinde işletmelerin güvenilir danışmanı olmayı amaçlıyor.

Gerçekleştirilen proje kapsamında Vodafone Business, organize sanayi bölgesi yönetimlerine ve bölgelerde yer alan şirketlerin çalışanlarına yönelik, Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile online Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı düzenliyor.

İlk 6 haftası tamamlanan eğitimlerde Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından hazırlanan "dijital dönüşüm ve sanayicilere/KOBİ’lere etkisi, dijital strateji ve dijital iş modelleri, Endüstri 4.0 ve temelleri, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve 5G ile robotik süreç otomasyonu ve siber güvenlik" konuları ele alındı.

Vodafone Business ürün yöneticileri, IoT Platform, Red Kontrol & Red Enerji çözümleri, Bulut Çözüm Ailesi ve Güvenlik Çözüm Ailesi ürünlerinin anlatımını gerçekleştirdi ve başarılı uygulamalardan örnekler paylaştı.

Eğitimler önümüzde dönemde "üç boyutlu yazıcı, dijital ikiz ve simülasyon, blockchain, dijital liderlik/dijital kültür/dijital İK ve dijital pazarlama" konularıyla devam edecek. Eğitim programının sonrasında ise katılımcılara Yıldız Teknik Üniversitesi SEM tarafından sertifika verilirken, organize sanayi bölgesi yönetimlerine ve bölgede yer alan işletmelere avantajlı Vodafone Business kurumsal çözüm paketleri sunulacak.

Söz konusu proje ile OSB'lerdeki işletmelerin, dijitalde var olmak ve dijital kanalların aktif kullanımı, kesintisiz ve yüksek hızlı bağlantı ve güvenlik çözümleri ile iş sürekliliği sağlanması, iş, makine, enerji, çalışan takibi gibi çözümler ile üretim alanında verimlilik artışı sağlanması ve Endüstri 4.0 dönüşümüne giden yolda dijital altyapının oluşturulması konularında farkındalık sahibi olması hedefleniyor.

460 firmanın farklı sorumluluklarda 910 yöneticisinin katıldığı eğitimlerde, kurumlarda dönüşümü yaratacak dijital dönüşüm elçilerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Vodafone Business, kurumlarının iş ihtiyaçlarını bilen yöneticilerin, teknolojinin yarattığı faydayı öğrenirken, getirisi büyük dijital dönüşüm projelerini hayata geçireceğine inanıyor.

Türkiye'nin 81 ilindeki 366 organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firma yönetici ve çalışanlarının katılacağı bu eğitimler ile yaklaşık 1.000 kişinin dijitalleşmesine öncülük edecek olan Vodafone Business, eğitim programı tamamlandıktan sonra Türkiye genelindeki OSB yönetimlerinin ve OSB'lerde yer alan firmaların güvenilir dijital dönüşüm danışmanı olarak yanlarında olmaya devam edecek.

