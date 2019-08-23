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Organları 4 çocuğa umut oldu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 23.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

Mardin'de oyun oynarken düştüğü havuzda beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki Rabia Kızılboğa'nın organları 4 çocuğa umut olacak.

Organları 4 çocuğa umut oldu

Merkez Artuklu ilçesinde yaşaya Abdulkadir ve Nefise Kızılboğa çiftinin tek çocuğu Rabia Kızılboğa, geçen Pazartesi günü evlerinin önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip, su dolu havuza düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan Rabia, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavi gören Rabia'nın, dün gece beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileriyle görüşen baba Abdulkadir ve anne Nefise Kızılboğa, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Rabia'nın organları Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gelen organ nakil uzmanları tarafından operasyonla alındı.

Minik Rabia'dan alınan karaciğer ve böbrekler, 4 çocuğa nakledilmek üzere ambulans uçakla İstanbul ve Diyarbakır'a götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
mardin Rabia Kızılboğa organ

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