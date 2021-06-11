Organlarını bağışlamak isteyen Songül öğretmenin dileğini ailesi yerine getirdi

Doktorların yaklaşık 5 saat süren operasyonuyla Özsöz'den alınan karaciğeri ve bir böbreği 2 hastaya nakledilmek üzere ambulans uçakla Samsun'a götürüldü, diğer böbreği ise ambulansla Trabzon'daki hastaya nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

Hastanede yapılan tahlil ve testler sonrası nakle uygun olduğunun belirlenmesinin ardından Songül öğretmenin organlarının alınması için Samsun'dan özel bir ekip Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Erzincan Havalimanına geldi.

Özsöz'ün organları, hastanenin Başhekimi Orhan Çimen, Organ Nakli Koordinatörü Songül Doğan ve hastane yetkililerinin girişimiyle ailesi tarafından bağışlandı.

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da, 9 gün önce beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen öğretmen Songül Özsöz'ün bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.

- Başhekim Çimen aileye teşekkür etti

Hastanenin Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, AA muhabirine, Özsöz'ün organlarının 3 hastaya umut olacağını söyledi.

Songül öğretmenin üzücü bir kaza sonrası kendilerine getirildiğini anlatan Çimen, şöyle devam etti:

"9 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilmekteydi. Beyin ölümü tanısı konulması üzerine gerekli hazırlıklar tamamlanarak aileyle görüşüldü. Ben öncelikle acılı aileye başsağlığı dileyerek ardından teşekkür etmek istiyorum. Acılarını bir kenara bırakıp başka ailelere umut oldular. Gerekli konsültasyon işlemleri tamamlandıktan sonra başarılı bir operasyonla genç kızımıza ait karaciğer ve böbrekler alınarak ihtiyaç sahibi hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı."

- Songül öğretmenin dileği yerine getirildi

Genç öğretmenin yaralanmadan önce resmi olarak organlarını bağışladığı ve yakın arkadaşlarıyla da bunu paylaştığı öğrenildi. Hastane yetkililerinin bu durumu bildirdiği Songül Özsöz'ün ailesinin de buna rıza göstermesiyle organlarının alındığı belirtildi.