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Organlarını bağışlamak isteyen Songül öğretmenin dileğini ailesi yerine getirdi

11.06.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 9 gün önce attan düşerek beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki Songül Özsöz'ün organları, ailesi tarafından bağışlandı - Ambulans uçakla Samsun'dan gelen sağlık ekibince alınan öğretmenin karaciğeri ve böbrekleri 3 hastaya nakledilecek

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ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da, 9 gün önce beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen öğretmen Songül Özsöz'ün bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.

Kentte, 2 Haziran'da attan düşerek ağır yaralanan 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Özsöz, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiğinin tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınan Özsöz'ün dün beyin ölümü gerçekleşti.

Özsöz'ün organları, hastanenin Başhekimi Orhan Çimen, Organ Nakli Koordinatörü Songül Doğan ve hastane yetkililerinin girişimiyle ailesi tarafından bağışlandı.

Hastanede yapılan tahlil ve testler sonrası nakle uygun olduğunun belirlenmesinin ardından Songül öğretmenin organlarının alınması için Samsun'dan özel bir ekip Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Erzincan Havalimanına geldi.

Doktorların yaklaşık 5 saat süren operasyonuyla Özsöz'den alınan karaciğeri ve bir böbreği 2 hastaya nakledilmek üzere ambulans uçakla Samsun'a götürüldü, diğer böbreği ise ambulansla Trabzon'daki hastaya nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

- Başhekim Çimen aileye teşekkür etti

Hastanenin Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, AA muhabirine, Özsöz'ün organlarının 3 hastaya umut olacağını söyledi.

Songül öğretmenin üzücü bir kaza sonrası kendilerine getirildiğini anlatan Çimen, şöyle devam etti:

"9 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilmekteydi. Beyin ölümü tanısı konulması üzerine gerekli hazırlıklar tamamlanarak aileyle görüşüldü. Ben öncelikle acılı aileye başsağlığı dileyerek ardından teşekkür etmek istiyorum. Acılarını bir kenara bırakıp başka ailelere umut oldular. Gerekli konsültasyon işlemleri tamamlandıktan sonra başarılı bir operasyonla genç kızımıza ait karaciğer ve böbrekler alınarak ihtiyaç sahibi hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı."

- Songül öğretmenin dileği yerine getirildi

Genç öğretmenin yaralanmadan önce resmi olarak organlarını bağışladığı ve yakın arkadaşlarıyla da bunu paylaştığı öğrenildi. Hastane yetkililerinin bu durumu bildirdiği Songül Özsöz'ün ailesinin de buna rıza göstermesiyle organlarının alındığı belirtildi.

Öte yandan, Songül Özsöz'ün cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak kent merkezindeki Terzibaba Camisi'ne getirildi.

Genç kızın cenazesi burada cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere İliç ilçesi Leventpınar köyüne götürüldü.

Camideki törene genç kızın emekli öğretmen babası Yahya Özsöz, kardeşleri, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğretmen Özsöz, bugün köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

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