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"Örgüt içinde cinsel birleşme ile..." Hakan Ural, Adnan Oktar hakkındaki o sözleri duyunca şoke oldu: İlk defa duydum

16.11.2023 10:22 | Son Güncelleme:
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Son dönemde Dilan Polat dosyasına dair verdiği bilgilerle dikkat çeken gazeteci Emrullah Erdinç, Hakan Ural'ın programına konuk oldu. Erdinç, Adnan Oktar'a dair yaptığı açıklamalarla Hakan Ural'ı şoke etti. Hakan Ural örgüt içinde doğan 12 çocuk iddiasını duyunca şaştı kaldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç Hakan Ural'ın yayınına katıldı ve burada Adnan Oktar örgütüne dair şoke eden açıklamalarda bulundu. Erdinç bu örgüte dair yaptığı açıklamada örgüt içinde doğan 12 çocuk olduğunu iddia etti.

Hakan Ural "Vay vay ilk defa duydum" diyerek duydukları karşısında şoke oldu. Emrullah Erdinç Ural'ı şaşırtan şu ifadeleri kullandı:

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"Örgütün bilinmeyen noktası örgüt içinde doğan 12 çocuk var. Dini nikahla örgütün ilk üyeleri cinsel birleşme sonucunda 12 çocukları oluyor. Adnan Oktar çocuk sevgisi örgüt sevgisinin önüne geçer diyor ve anne babaları çocuklarından ayırıyor. Normal ilişkiyi yasaklıyor. 12 çocuğu annelerinden uzakta büyütüp işkenceler yapıyor çocuklara... Bu çocuklar en son mahkemeye geldiler anne-babalarını tanımıyorlar ve mahkemede anlattıkların kanım dondu."

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"SEKS KASETLERİNİ ÇEKİP..."

Hakan Ural duydukları karşısında şoke olarak "A aaa inanılmaz bu büyük bomba, bunu ilk defa duydum" diyerek tepki gösterdi.

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Emrullah Erdinç ayrıca açıklamasında "Seks kasetleri çekilip şantaj olarak kullanılıyor, kedicikleri siyasilere gönderip otel odalarında kayıt alıyorlar. Örgütün elinde 5 bin kişiye ait görüntü olduğu iddia ediliyor. Bunların çoğu yurt dışında" dedi.


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