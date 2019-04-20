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Orhan Gencebay'dan 2 tavsiye: Stresten uzak durun, hareket edin

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

Anjiyo operasyonu geçirdikten sonra sağlık durumu hakkında açıklama yapan Orhan Gencebay iki tavsiyede bulundu: Stresten uzak durun, hareket edin.

Orhan Gencebay'dan 2 tavsiye: Stresten uzak durun, hareket edin

Göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı Memorial Şişli Hastanesi’nde anjiyo operasyonu geçiren Orhan Gencebay dün taburcu oldu. Hastaneden çıkmadan önce soruları yanıtlayan sanatçı, tedavisini üstlenen doktorlara teşekkür etti.

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Anjiyo olduğu sırada tansiyonunun düştüğünü söyleyen 74 yaşındaki sanatçı, “Gittim geldim. Ama şu an çok iyiyim. Üç stent takıldı, anjiyo oldum. Bu stentler takılmasa, anjiyo olmasam kalp spazmı geçirebilirmişim. Biz önlemimizi aldık. 19 yıl önce baypas olmuştum. Türk doktorlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

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Sevenlerine de mesaj göndermeyi ihmal etmeyen sanatçı, “Tüm gönül dostlarıma selamlarımı ve şükranlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar. Duaları bana şifa verdi. Çok şükür iyiyim. Arayan soran tüm dostlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

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Gencebay tavsiyede bulunmayı da ihmal etmedi: Mümkün olduğu kadar aşırı stresten kaçmaya çalışın. Herkese tavsiye edirim. Dikkat edin yaşamınıza.

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"Bir de hareket edin. Yürüyün, spor yapın. Mutlaka hareketedin edin. Bunun disiplinli yapın düzgün yapın. Yararı var."

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