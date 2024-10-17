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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre hakkında 'kleptomani' iddiası! Tepki çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.10.2024 14:34
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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre zaman zaman fazlasıyla fitre yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu. Ancak Emre hakkında son olarak ortaya atılan 'kleptomani' iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre hakkında 'kleptomani' iddiası! Tepki çekti

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öne çıkıyor. Zaman zaman abartılı filtreler kullanarak poz veren Sevim Emre adından söz ettiriyor.

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ın 1978'de dünyaevine girdiği Sevim Emre ile uzun yıllardır mutlu beraberliği sürüyor. Eşi Orhan Gencebay ile aşk pozlarını zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Sevim Emre hakkında şoke eden bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre; Sevim Emre’nin kleptomani (çalma hastalığı) rahatsızlığı olduğu öne sürülüyor. Müzikonair özel haberine göre, bu rahatsızlığın yıllar öncesine dayandığı belirtiliyor.

Bu iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlanınca gözler Sevim Emre'ye çevrildi.

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1963'ün Türkiye Güzeli Sevim Emre hakkındaki iddialar sonrası Tayyar Işıksaçan'ın tepkisini sosyal medya hesabından yayınladı. Tayyar Işıksaçan "Bu bir itibar suikastidir" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan bu haberlere "Bu ne ayıp", "Böyle bir haber iddia olarak verilemez", "Sevim Emre hemen dava açmalı", "Ne çirkin bir iddia" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Orhan Gencebay Sevim Emre
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