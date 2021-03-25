Orhan Hakalmaz kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Orhan Hakalmaz’ın şarkıları…

12 yaşındayken İstanbul Radyosu’nda düzenlenen ses sınavına girerek bant yapma hakkı elde eden Orhan Hakalmaz, Çocuk Saati ismindeki programa katılarak hem türkü söyledi hem de bağlama çaldı. İTÜ’de konservatuvar sınavına giren Orhan Hakalmaz, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede dersler verdi. Üniversitedeki görevini bırakan Orhan Hakalmaz, çok sevdiği müzik çalışmalarına ağırlık verdi. ORHAN HAKALMAZ KİMDİR? Aslen Bayburtlu olan Orhan Hakalmaz, 10 Kasım 1964 tarihinde Samsun'da doğdu. 6 yaşındayken müziğe olan ilgisi babası tarafından keşfedilen Orhan Hakalmaz, bağlama ile tanıştı. 8 yaşında katıldığı Karadeniz Altınses Yarışması'nda birinci olan Orhan Hakalmaz, 12 yaşındayken İstanbul Radyosu Amatör Ses İmtihanına girerek bant yapma hakkı elde etti. Birçok defa İstanbul Radyosu'nda "Çocuk Saati" adındaki programa katılarak türkü söyleyip, bağlama çalan Orhan Hakalmaz, 1977’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuarı giriş sınavlarını kazanarak öğrenimine başladı.

Konservatuarda Nida Tüfekçi'nin ve birçok önemli hocaların öğrencisi olma fırsatını elde eden Orhan Hakalmaz, 1988’de 11 yıllık eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Aynı sene öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Orhan Hakalmaz, 1991 tarihinde İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü THM Alanı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. "Ege Bölgesi Ağır Zeybeklerin İncelenmesi" adındaki tez çalışmasını bitiren Orhan Hakalmaz, 1994 tarihinde İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Korosu'nda şef Neriman Tüfekçi'nin yardımcılığını ve şefliğini üstlendi. TRT Radyosu'nun THM konserlerinde solist, korist ve bağlama sanatçısı olarak yer alan Orhan Hakalmaz, 2000’de İTÜ'deki görevinden ayrılma kararı aldı. ORHAN HAKALMAZ’IN ŞARKILARI Radyo 7, Akra FM ve Radyo 15'te radyo programları ve ATV, Kanal 7, Samanyolu TV, TRT-İNT, TRT-1, TRT Müzik ve Kral TV’de "Türkü Gecesi" adında 500'e yakın televizyon programı yapan Orhan Hakalmaz, 2002 tarihinde Karaman Türk Dil Bayramı'nda 'Türkçe'nin En İyi Kullanıldığı Program', 2003 tarihinde MGD'den 'Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı', 2005 tarihinde Kral TV'den 'Yılın En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçısı' ve Radyo 15'ten 'Yılın En Çok İstek Alan Sanatçısı' ödülleri gibi yüzlerce ödülün sahibi oldu.