Orhan Taşçı: Galibiyetli günlere yakınız

Deplasmanda oynanan Beşiktaş ve Kayseri’de oynanan Çaykur Rizespor maçında takımın sergilediği performansın üst düzey olduğunu ifade eden Orhan Taşçı, “Her iki müsabakada da kazanmak adına elimizden geleni yaptık. İstanbul’da Beşiktaş’a karşı elimizdeki kadro ile yapılabilecek her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Sahamızda oynadığımız Çaykur Rizespor maçı ise oldukça enteresandı. 35 dakika 10 kişi oynadık ve devreyi yenik tamamladık. İkinci yarıda önce skora denge getirdik ardından öne geçtik. Ama son 5 dakikada talihsiz bir gol yiyerek berabere kaldık. Sahamızda muhakkak suretle kazanmamız gereken müsabakada 2 puan kaybettik. Ama oyuncularımızın performansı bizleri sevindirdi. Bu performansı önümüzdeki haftalara yansıttığımız sürece galibiyete her daim yakın olacağımıza inanıyorum” dedi.

Lige verilen Milli aradan sonra Medipol Başakşehir, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarından maksimum düzeyde puan toplamayı düşündüklerini ifade eden Orhan Taşçı, “Lige verilen ara en çok bizim işimize yarayabilir. Eksik sayımız çok idi. Bu süreçte Kana Bıyık, Deniz Türüç ile Hasan Hüseyin yeniden takıma dönecektir. Gücümüz daha da artacaktır” yorumunda bulundu.

