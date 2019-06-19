SPOR

Orhan Taşçı: Gidenlerin kalitesinde futbolcu alınacak

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 19.06.2019 13:48 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Ayrılan futbolcuların yerine en az gidenler kalitesinde futbolcular alınacaktır. Transfer komitesi titizlikle çalışmalarını yapıyor" dedi.

Orhan Taşçı: Gidenlerin kalitesinde futbolcu alınacak

Spor Toto Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'un basın sözcüsü Orhan Taşçı, 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Taşçı, sezonun tamamlanmasının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını hatırlattı. 22 Haziran'da çoğunluk sağlanamazsa 1 hafta sonra çoğunluğa bakılmaksızın genel kurulu gerçekleştireceklerini kaydeden Taşçı, transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

'TRANSFER KOMİTESİ TİTİZLİKLE ÇALIŞIYOR'

Orhan Taşçı, bazı futbolcuların takımdan ayrıldığını hatırlatarak, "Sözleşmesi biten futbolcular oldu. Bizimle sözleşmesi devam eden futbolcular var. Bu bir süreç. Sözleşmesi biten futbolcular ayrılabiliyor, bu işin doğasında var. Ayrılan futbolcuların yerine en az gidenler kalitesinde futbolcular alınacaktır. Transfer komitesi titizlikle çalışmalarını yapıyor. Sonuçta sahaya 11 kişi ile çıkılıyor. Geçen sene itibari ile sezonun ikinci yarısında transfer yasağımız vardı, buna rağmen ligi ilk 10 takım arasında tamamladık. Biz kendimizi başarılı olarak görüyoruz. Olumsuzluk yaşanmasına rağmen bizim açımızdan başarılı bir sezonu geride bıraktığımızı düşünüyoruz" dedi.

'TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN'

Sarı kırmızılı taraftarlara seslenen Taşçı, şöyle konuştu:

"Taraftarımız rahat olsun. Takımımıza uygun, çok maliyetli olmayacak şekilde transferler yapacağız. Takımda yaşanan olumlu durumlar da var. Benim de titizlikle üzerinde durduğum tesis konusu var. Yıllardır aynı tesiste bulunuyoruz. Kayserispor’a yakışır bir tesisin inşasına başlanmıştı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan tesis var, tamamlanmak üzere. İnşallah sezon başından itibaren bu tesislere geçmeyi düşünüyoruz. Şimdi A takımın kaldığı tesisi de futbol akademisine çevireceğiz. Yapacağımız iki ek saha ile beraber tesis altyapıya devredilecek. Türk futbolunun kurtuluşunun bu olacağını düşünüyorum. Altyapıdan yeterli derecede futbolcu yetiştirmek zorundayız. Bunun bilincinde olarak çabalayacağız."

Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!
G.Saray ve F.Bahçe sözleriG.Saray ve F.Bahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Orhan Taşçı İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Dortmund Cenk Tosun'un peşinde

Ali Koç'un istediği oyuncuyu açıkladı

Ali Koç'un istediği oyuncuyu açıkladı

Abdurrahim Albayrak'tan transfer itirafı

Abdurrahim Albayrak'tan transfer itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İşte Mensah'ın bonservisi

İşte Mensah'ın bonservisi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süper Lig ekibine ikinci haciz şoku!

Süper Lig ekibine ikinci haciz şoku!

Süper Lig ekibine haciz şoku!

Süper Lig ekibine haciz şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Orhan Taşçı: Gidenlerin kalitesinde futbolcu alınacak

'Gidenlerin kalitesinde futbolcu alınacak'

Erol Bedir: Deniz Türüç için Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif almadık

G.Saray ve F.Bahçe sözleri

Deniz Türüç evlendi

Deniz Türüç evlendi

Hikmet Karaman boş durmuyor

Karaman boş durmuyor

Kayserispor, Emrah Başsan'ı listeye aldı

Emrah Başsan'a sürpriz talip

Kayserispor kadrosunda 9 ülkeden futbolcu bulundurdu

Kayserispor'da 9 ülkeden futbolcu oynadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.