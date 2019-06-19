Orhan Taşçı: Gidenlerin kalitesinde futbolcu alınacak

Spor Toto Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'un basın sözcüsü Orhan Taşçı, 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Taşçı, sezonun tamamlanmasının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını hatırlattı. 22 Haziran'da çoğunluk sağlanamazsa 1 hafta sonra çoğunluğa bakılmaksızın genel kurulu gerçekleştireceklerini kaydeden Taşçı, transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

'TRANSFER KOMİTESİ TİTİZLİKLE ÇALIŞIYOR'

Orhan Taşçı, bazı futbolcuların takımdan ayrıldığını hatırlatarak, "Sözleşmesi biten futbolcular oldu. Bizimle sözleşmesi devam eden futbolcular var. Bu bir süreç. Sözleşmesi biten futbolcular ayrılabiliyor, bu işin doğasında var. Ayrılan futbolcuların yerine en az gidenler kalitesinde futbolcular alınacaktır. Transfer komitesi titizlikle çalışmalarını yapıyor. Sonuçta sahaya 11 kişi ile çıkılıyor. Geçen sene itibari ile sezonun ikinci yarısında transfer yasağımız vardı, buna rağmen ligi ilk 10 takım arasında tamamladık. Biz kendimizi başarılı olarak görüyoruz. Olumsuzluk yaşanmasına rağmen bizim açımızdan başarılı bir sezonu geride bıraktığımızı düşünüyoruz" dedi.