Oriana Correia Gomes'e Bertuğ Yıldırım'dan evlilik teklifi! 'Azer Bülbül' detayı gündem oldu

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli sevgilisi Oriana Correia Gomes'e evlilik teklifi etti. İstanbul Boğazı'nda romantik bir teklifte bulunan milli futbolcunun diz çöktüğü anlarda fonda 'Azer Bülbül' şarkısı çalması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Söz konusu romantik anlar; çiftin arkadaşları ve takipçileri tarafından beğeni topladı.

Devrim Karadağ
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, sevgilisi Oriana Correia Gomes için İstanbul Boğazı'nda özel bir organizasyon hazırladı. Romantik evlilik teklifine Azer Bülbül'ün sevilen şarkılarından biri eşlik etti. Bertuğ'un diz çöküp yüzüğü uzattığı anlar, çiftin arkadaşları ve takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Çiftin Boğaz'daki romantik anları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı. Taraftarlar ve takipçiler, Bertuğ Yıldırım'a mutluluk dileklerini iletti.

ORİANA CORREİA GOMES KİMDİR?

Oriana Correia Gomes, Miss Universe Spain yarışmasında finalist olarak adını duyuran, Avrupa'da tanınan bir model. Podyumlardaki başarıları ve sosyal medyada paylaştığı içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Genç model, Bertuğ Yıldırım ile yaşadığı ilişkiyi sık sık sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturuyor.

