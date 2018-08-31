Orkan Çınar, Adana Demirspor'da

Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Orkan Çınar, geçen yıl devre arası transfer döneminde Konyaspor'a kiralanmıştı.
22 yaşındaki oyuncu bu kez ise Adana Demirspor'a 1 yıllığına kiralandı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden Orkan Çınar transferini açıklayan mavi-lacivertli ekip şu ifadelere yer verdi;
"Hoş geldin Orkan Çınar! Adana Demirspor'umuz son olarak Beşiktaş forması giyen Orkan Çınar ile sözleşme imzaladı."
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