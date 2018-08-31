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Orkan Çınar, Adana Demirspor'da

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Orkan Çınar, Adana Demirspor'da

Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Orkan Çınar, geçen yıl devre arası transfer döneminde Konyaspor'a kiralanmıştı.

22 yaşındaki oyuncu bu kez ise Adana Demirspor'a 1 yıllığına kiralandı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden Orkan Çınar transferini açıklayan mavi-lacivertli ekip şu ifadelere yer verdi;

"Hoş geldin Orkan Çınar! Adana Demirspor'umuz son olarak Beşiktaş forması giyen Orkan Çınar ile sözleşme imzaladı."

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Beşiktaş Orkan Çınar adana demirspor

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