Orkun Işıtmak son YouTube videosunda 'kreş öğretmeni' oldu! Twitter'da tepki yağdı

YouTube üzerinden yayınladığı videolarıyla fenomen olan Orkut Işıtmak'ın son videosu olay oldu. Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni olan Orkun Işıtmak'ın videosunda, çok küçük yaştaki çocuklara, bir eğitimci olmadığı ve pedagojik bilgisi olmadığı halde, bir günlüğüne de olsa 'öğretmenmiş gibi davranması' büyük tepki çekti.

AÇIKLAMA YAPTI!

Videoda çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi eleştirilerin başında geldi. Işıtmak, yaptığı açıklamada ailelerden yazılı izin alındığını ve videonun pedagoglar tarafından onaylandığını savunsa da sosyal medyada tepki dolu yorumlar yapıldı.

''ÖĞRETMENİNİZ ARTIK YOK! BEN GELDİM"

3 yaşında olduğunu belirttiği çocuklara, videonun başında 'Öğretmeniniz artık yok, ben geldim" demesinin, henüz 'şaka bilinci gelişmemiş 3 yaş seviyesindeki çocukların kaldırabileceği bir 'espri' olmadığı yönündeki tepkiler Işıtmak'a yapılan eleştirilerin başında geliyor.

SQUID GAME GÖNDERMESİ!

Bir çocuğun "Ben annemi istiyorum" diyerek ağlamaya başlaması üzerine Işıtmak, "Daha iki dakika oldu bir kişi kaybettik. Arkadaşlar Squid Game oynamıyoruz, kişi sayımız azalarak gitmeyecek!" dedi.

Daha sonra küçük bir çocukla iletişim kurmak için "Merhaba televole" diyen Işıtmak, çocuğun ağlamasına, "Ama televoleyi sevmiyor galiba benimle alakası yok" yorumunu yaptı.

Bir süre çocuklarla ilgilenen Işıtmak bir başka çocuğun ağlayarak elindeki oyuncakları yere atması üzerine ise "Sinir krizi geçiriyor" diyerek çocuk psikolojisinden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serdi.

Ünlü Youtuber videosunu, "Yani çocuk yapar mıyım yapmaz mıyım çok bir düşündürttü." diyerek sonlandırarak, günün nasıl geçtiğini özetledi!

