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Orkun Kökçü'den ABD maçı sonrası çarpıcı sözler: "Çok şey söylenebilir ama şu an zamanı değil"

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası'na ABD'yi 3-2 mağlup ederek veda ettiği karşılaşmanın ardından milli yıldızımız Orkun Kökçü'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Teselli galibiyetiyle onurlarını kurtardıklarını ifade eden başarılı orta saha oyuncusu, turnuvadaki büyük hüsran için "Herkesin öz eleştiri yapması lazım" diyerek takım içine ve teknik heyete net bir mesaj gönderdi.

Orkun Kökçü'den ABD maçı sonrası çarpıcı sözler: "Çok şey söylenebilir ama şu an zamanı değil"
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahiplerinden biri olduğu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu son maçında ev sahibi ekibi son dakika golüyle 3-2 deviren A Milli Takımımız, turnuvaya 3 puanla veda etti. İlk iki maçtaki mağlubiyetlerle gruptan çıkma şansını kaybeden millilerimizde, ABD maçı sonrası mikrofonların başına geçen Orkun Kökçü'nün sözleri gündeme damga vurdu.

"ONURUMUZU VE ŞEREFİMİZİ KURTARDIK"

Turnuvaya erken havlu atmanın getirdiği ağır psikolojik yükle ABD karşısına çıktıklarını belirten milli futbolcu, alınan galibiyetin prestij açısından taşıdığı anlama dikkat çekti. Orkun Kökçü, bu kritik virajı şu sözlerle özetledi:

"Bu maçta galibiyet almak bizim için çok önemliydi... Çünkü ortada onurumuz ve şerefimiz vardı. Bugün sahada onu kurtardık."

"ASLINDA ÇOK ŞEY SÖYLENEBİLİR AMA ŞU AN ZAMANI DEĞİL"

Saha içindeki lider oyunculardan biri olan 25 yaşındaki yıldız, sadece oyuncuların değil, takımın etrafındaki herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini sert bir dille ifade etti. Yaşanan fiyaskonun Türk halkına yakışmadığını belirten Kökçü, sözlerine şöyle devam etti:

"Herkesin öz eleştiri yapması lazım! Bunu biz de ülkemiz de hak etmedi. Aslında çok şey söylenebilir ama şu an zamanı değil. Ülkemizi az da olsa sevindirebildiysek ne mutlu bize... Bu yaşadıklarımız da hepimize acı bir deneyim oldu. İnşallah hatalarımızdan ders çıkarıp nice Dünya Kupası'na katılırız."

Milli yıldızın "Çok şey söylenebilir ama zamanı değil" ve "Herkes öz eleştiri yapmalı" çıkışı, takım içinde ve teknik heyetle oyuncular arasında yaşanan bazı sorunların sinyali olarak yorumlandı.

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Türkiye abd dünya kupası milli takım
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