Orkun Kökçü'den tarihi imza kapıda! Beşiktaş rekor kırabilir

Beşiktaş formasıyla sezona damga vuran milli yıldız Orkun Kökçü için Avrupa transfer piyasası alev aldı. Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı genç maestro, dünya devi Manchester United’ın radarına girdi. İngiliz ekibi, Orkun’u kadrosuna katmak için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

BEŞİKTAŞ'TAN MANCHESTER UNITED'A 60 MİLYON EURO'LUK KÖPRÜ! ORKUN KÖKÇÜ...

Beşiktaş’ta sergilediği yüksek form grafiğiyle taraftarlı tarafsız herkesin takdirini kazanan Orkun Kökçü, Premier Lig yolunda. Sezon başında Benfica'dan 30 milyon Euro bedelle transfer edilen milli oyuncu için Manchester United'ın devrede olduğu ve siyah-beyazlı yönetimin talep ettiği rekor bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

OLD TRAFFORD'A GİDEBİLİR!

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre; orta sahasında büyük bir temizliğe hazırlanan Manchester United, Casemiro ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Ugarte’nin performansından da memnun olmayan "Kırmızı Şeytanlar", listenin ilk sırasına Orkun Kökçü’yü yazdı. Teknik heyetin, Orkun'un oyun kurma yeteneği ve tempo becerisini takıma kazandırmak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ İSTEDİ, UNİTED "EVET" DEDİ

Beşiktaş yönetimi, sezon başında büyük bir yatırım yaparak 30 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Orkun için kapıyı 60 milyon Euro’dan açmıştı. Haberin detaylarında, Manchester United’ın bu rakamı ödemeyi kabul ettiği ve yaz transfer döneminde resmi teklifin iletileceği kaydedildi. Transfer gerçekleşirse Orkun, Türkiye'den yurt dışına ihraç edilen en pahalı futbolcu olarak tarihe geçecek.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Manchester United’ın geniş orta saha listesinde Orkun’un yanı sıra Anderson, Baleba ve Wharton gibi genç yetenekler de bulunuyor. Ancak milli yıldızımızın hem tecrübesi hem de liderlik özellikleri, United’ı bu transferde daha istekli kılıyor.