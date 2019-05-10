Orkun Kökçü Hollanda Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddetti

Feyenoord'da forma giyen genç yıldız Orkun Kökçü, Hollanda U21 Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddetti.
Nisan ayında kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Orkun'un ilerleyen dönemlerde Hollanda Milli Takım formasını giymesine kesin gözüyle bakılırken, 19 yaşındaki genç oyuncu sürpriz bir karara imza atarak Hollanda U21 Milli Takımı'ndan gelen davete olumsuz yanıt verdi.
Orkun Kökçü bu karara gerekçe olarak, Feyenoord ile sezon başı kampına katılmak ve takımında ilk 11 oyuncusu olmak istemesini gösterdi.
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