Orkun Kökçü için "Reddedilemez" teklif! Resmi ajans duyurdu: Masadaki rakam rekor!

Beşiktaş'ın orta sahadaki maestorsu Orkun Kökçü için Rus devi Zenit gemileri yaktı! Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, Zenit'in milli yıldız için yaptığı teklifi "reddedilemez" olarak nitelendirdi. 30 milyon Euro'yu aşan bu çılgın paket, Siyah-Beyazlı yönetimde kırmızı alarm verdi!

Emre Şen
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ancak bir yandan da yıldızlarına gelen teklifleri değerlendiren Beşiktaş, tarihi bir satışın eşiğinde olabilir. Zenit St. Petersburg, Orkun Kökçü için sınırları zorlayan bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

"REDDEDİLEMEZ TEKLİF: 30 MİLYON EURO!"

Rus ajansı, Zenit'in Orkun Kökçü ısrarını manşetlerine taşırken, teklifin boyutunu "30 milyon Euro'nun üzerinde ve reddedilemez" olarak tanımladı. Rus ekibinin, şampiyonluk yolunda kadrosunu Türk yıldızla güçlendirmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN TAVRI NE OLACAK?

Beşiktaş yönetiminin, takımın en önemli dişlilerinden biri olan Orkun Kökçü için gelen bu astronomik teklif karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Eğer transfer bu rakamlarla gerçekleşirse, Orkun Kökçü hem Beşiktaş tarihinin hem de Türk futbolunun en pahalı ihracatlarından biri olarak tarihe geçecek.

