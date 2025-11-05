Orkun Kökçü manşetlerden düşmüyor! Fenerbahçe maçı sonrası bir iddia daha

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü manşetlerden düşmemeye devam ediyor... Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın yenilmesinde bir numaralı aday olarak gösterilmişti.

BEŞİKTAŞ'A GELMEDEN ÖNCE LIVERPOOL'U BİLE REDDETMİŞTİ

Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde Liverpool'u bile reddeden Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaş'a imza atabilmek için büyük fedakarlık yapmıştı. Avrupa'dan birçok takımı reddeden Orkun Kökçü, Beşiktaş'a transfer olup Avrupa'da da ses getirmişti.

FENERBAHÇE İDDİASI!

Orkun Kökçü'nün Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun çalıştığı dönemde sarı-lacivertlilerin listesine girdiği iddia edildi. Jose Mourinho'nun Orkun Kökçü'yü veto ederek Edson Alvarez'i istediği ifade edildi. Orkun Kökçü'nün ise o dönemde bile menajerine talimat vererek tüm takımları reddetmesini istediği ve Beşiktaş'a gitmek istediğini söylediği öğrenildi.