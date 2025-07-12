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Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a maliyeti belli oldu! Benfica'dan resmi açıklama

Beşiktaş’ın görüşmelere başladığı milli futbolcu Orkun Kökçü, İstanbul’a geldi. Siyah-beyazlılarla 5 yıllık sözleşme imzalayan Orkun Kökçü'nün mali detayları da belli oldu.

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a maliyeti belli oldu! Benfica'dan resmi açıklama
Emre Şen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Yeni sezon transfer çalışmalarına sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda Portekiz ekibi Benfica’da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile anlaştı. Kökçü ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiren siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul’a getirdi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN İLK 3'LÜ

Orkun Kökçü nün Beşiktaş a maliyeti belli oldu! Benfica dan resmi açıklama 1

Hollanda’dan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen Orkun Kökçü’yü siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kökçü, taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİNİ KURDUĞUM BEŞİKTAŞIMA TRANSFER OLDUM"

Orkun Kökçü nün Beşiktaş a maliyeti belli oldu! Benfica dan resmi açıklama 2

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaşıma transfer oldum. Bu güzel taraftarların önünde oynayacağım. Benim için gurur verici. Çünkü zamanında ben de tribünlerde oldum, maçlara geldim. Çok mutluyum. Bu arma için elimden gelen her şeyi yağacağım. Şampiyonluğa oynayacağız. Allah’ın izniyle şampiyonluklar yaşayacağız. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Milli futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Kökçü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Orkun Kökçü nün Beşiktaş a maliyeti belli oldu! Benfica dan resmi açıklama 3

Benfica'dan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan milli futbolcunun sözleşmesinde 25 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Benfica ile Beşiktaş arasında 24 yaşındaki futbolcu için yapılan anlaşmada 5 milyon Euro da bonus yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü beşiktaş
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