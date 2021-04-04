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  4. Orkun Kökçü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

Orkun Kökçü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

04.04.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Test sonucunu Twitter paylaşımı ile duyuran Orkun, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Test sonucunu Twitter paylaşımı ile duyuran Orkun, "Maalesef korona testim pozitif çıktı. Umuyorum en kısa zamanda iyileşip sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde ligde gösterdiği başarılı performans üzerine Hollanda Ligi'nde 21 yaş altı oyuncular arasında "ayın futbolcusu" seçilmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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