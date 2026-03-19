Orkun Kökçü ve Hyeon-gyu Oh'tan resital! Süper Lig'i domine ediyorlar

Trendyol Süper Lig'in 27.haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş maçta 2-0 öne geçerken, maça damgasını vuran isimler Orkun Kökçü ve Hyeon-gyu Oh oldu.

KORKULU RÜYA OLDU!

Türk futbolunun son dönemdeki en parlak değerlerinden biri olan Orkun Kökçü, Süper Lig’e damgasını vurmaya devam ediyor. Orta sahadaki oyun kurucu rolünün ötesine geçerek adeta bir "skor makinesine" dönüşen yıldız oyuncu, son 9 haftada sergilediği istatistikle futbolseverleri büyüledi. 9 maçlık periyotta tam 9 kez skora etki eden (gol veya asist) Orkun, rakiplerin korkulu rüyası haline geldi.

DAHA İLK YARIDA KASIMPAŞA'YA DA 1 GOL 1 ASİST

Kasımpaşa'ya karşı dakika 11'de sol kenardan Oh'a harika bir asist yapan Milli yıldız, ilk yarının son anlarında da Murillo'nun savunma arkasına yolladığı topta topa tekte vurdu ve kalecinin üzerinden nefis bir şuta imza attı. Bu golle kartal ilk yarıda skoru 2-0'a getirdi.

ADIM ADIM DOMİNASYON: 9 MAÇTA 8 SKOR KATKISI

Orkun’un bu tarihi serisi, ligin alt sıralarından zirvesine kadar her takıma karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor. İşte milli yıldızın tabelayı değiştirdiği o maç zinciri:

Kayserispor & Eyüpspor: Seri bu zorlu maçla başladı, Orkun oyunun kilidini açan isim oldu. Yıldız isim Kayserispor'da asist, Eyüpspor'a karşı da gol atarak takımına katkıda bulundu.

Konyaspor & Alanyaspor: İç sahada hakimiyetini kuran yıldız isim, asistleriyle tribünleri ayağa kaldırdı. Konyaspor'a hem asist hem gol atan Milli isim, Alanyaspor'a da gol atarak ön plana çıktı.

Başakşehir & Göztepe: Kritik puan mücadelelerinde sahneye çıkarak takımını sırtladı. Başakşehir'e 1 gol atan oyuncu, Göztepe'ye de 2 asist yaptı.

Galatasaray: Derbi atmosferinde soğukkanlılığını koruyan yıldız oyuncu gol veya asist yapamazken, performansıyla beğeni topladı.

Gençlerbirliği & Kasımpaşa: Serisini sürdüren Orkun, son 9 maçlık dilimin 8'ini boş geçmeyerek inanılmaz bir yüzde yakaladı. Gençlerbirliği'ne go atan yıldız isim, Kasımpa'ya da 1 gol ve 1 asist yaptı.

TEK BAŞINA BİR ORDU!

Orkun Kökçü’nün bu performansı sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda takımının zirve yolundaki en büyük güvencesi. Orta sahada oyunun yönünü tayin ederken ceza sahası çevresindeki bitiriciliğiyle de fark yaratan Orkun, Avrupa devlerinin de radarından çıkmıyor. Bu istatistik, "Süper Lig'in en değerli oyuncusu kim?" sorusuna verilmiş en güçlü cevap olarak kayıtlara geçti.

GÜNEY KORELİ İSİM YILDIZLAŞTI...

Siyah-beyazlıların devre arası transfer hamlesi Hyeon-gyu Oh, Süper Lig’e adeta meteor gibi düştü. Çıktığı her maçta fark yaratan Güney Koreli yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 5. maçında 5. golüne ulaştı. İşte Sergen Yalçın’ı kulübede şaşkınlığa uğratan o muazzam seri...

Hücumdaki ilk sınavını Alanyaspor karşısında veren Oh, muazzam bir röveşata golüyle "merhaba" dedi. Hemen ardından deplasmanda oynanan kritik Başakşehir mücadelesinde galibiyetin kapısını aralayan isim oldu. İç sahada Göztepe ağlarına gönderdiği 122 km/s süratindeki füze, teknik direktör Sergen Yalçın’ın saha kenarında diz çökerek izlediği sezonun en ikonik anlarından birine dönüştü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor filelerini havalandırarak kupada da boş geçmeyen golcü, son olarak Kasımpaşa maçında attığı şık golle 5 maçlık periyotta 5 gole ulaşarak verimlilik puanını zirveye taşıdı.