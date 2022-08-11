Orman Genel Müdürlüğü merkez binasına engellilere yönelik "Erişilebilirlik Belgesi" verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez binasına, Ankara Erişilebilirlik ve Denetleme Komisyonu kararıyla "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "erişilebilirlik", umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan ile toplu taşıma araçlarının, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması anlamına geliyor.

Bu çerçevede, OGM'nin merkez binasında Ankara Erişilebilirlik ve Denetleme Komisyonu tarafından 17 Mayıs'ta inceleme yapıldı. Komisyonun 30 Haziran'da yaptığı toplantıda da söz konusu binanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli şartları taşıdığı tespit edilerek "Erişilebilirlik Belgesi" düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Böylece, OGM Genel Müdürlüğü, Ankara Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu kararıyla başkentte bu belgeyi alan ilk kamu kurumu oldu. Son olarak, Ankara Valisi Vasip Şahin'in imzasını taşıyan belge, kuruma tevdi edildi.

- "Sosyal devlet olmanın gereği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, OGM merkez binasının Ankara'da "Erişilebilirlik Belgesi" alan ilk kamu kurumu olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kentsel yaşamın engellilerin erişilebilirliğine uygun bir şekilde düzenlemesinin yasal olarak zorunluluk olduğunu anımsatan Kirişci, engelli vatandaşların, hayatın akışı içinde başkalarına ihtiyaç duymadan insan onuruna yakışır biçimde yer almalarının en temel hakları olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin çıkardığı mevzuatlarla engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık sağlandığını hatırlatan Bakan Kirişci, "Bu hakkın sağlanması sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Bundan sonraki uygulamalarımızla da engelli vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

