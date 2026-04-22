Ormanda temizlik yaparken buldu! Meğer değeri servetmiş

ABD’nin Hawaii eyaletinde yaşayan bir çift, yeni taşındıkları arazide temizlik yaparken büyük bir sürprizle karşılaştı. Bahçede doğal şekilde yetişen vanilya sarmaşıkları bulan çift, takas karşılığı satmaya karar verdi.

“ALTIN GİBİ BULDUK”

Sosyal medyada paylaşım yapan çift, buldukları vanilyalar için “Altın bulmuş gibiyiz” dedi. Vanilyaların tanesinin piyasada yüksek fiyata satılabildiği belirtildi.

SATMAK YERİNE TAKAS YAPTILAR

Çift, vanilyaları satmak yerine sosyal medyada takas teklif etti. Bu teklif üzerine başka bir kişiyle iletişime geçerek farklı bitkilerle değişim yaptı.

Çift, yaptıkları takas sayesinde üç araba dolusu bitki aldı. Yeni bitkilerle bahçelerini daha da zenginleştirdiler.