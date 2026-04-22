Ormanda temizlik yaparken buldu! Meğer değeri servetmiş

ABD’nin Hawaii eyaletinde yaşayan bir çift, yeni taşındıkları arazide temizlik yaparken büyük bir sürprizle karşılaştı. Bahçede doğal şekilde yetişen vanilya sarmaşıkları bulan çift, takas karşılığı satmaya karar verdi.
Sosyal medyada paylaşım yapan çift, buldukları vanilyalar için “Altın bulmuş gibiyiz” dedi. Vanilyaların tanesinin piyasada yüksek fiyata satılabildiği belirtildi.
@theoffgridbaddie Trading has become one of my favorite parts of off-grid life 🌿💫 There’s something magical about exchanging plants, stories, and energy instead of money. Big Island friends — I’ve got vanilla vines and I’m down to trade 🌸 DM me if you wanna swap! 🌱💚 #OffGridLiving #OffGridBaddie #JungleLiving #HomesteadLife #SelfSufficientLiving #SustainableLiving #SimpleLiving #PlantSwap #PlantTrading #BarterLife #VanillaVine #TropicalPlants #IslandLife #BigIslandHawaii #HawaiiPlants #Permaculture #JungleGarden #NatureLover #ReelItFeelIt #ContentCreatorLife ♬ original sound - Off Grid Baddie
Çift, vanilyaları satmak yerine sosyal medyada takas teklif etti. Bu teklif üzerine başka bir kişiyle iletişime geçerek farklı bitkilerle değişim yaptı.
Çift, yaptıkları takas sayesinde üç araba dolusu bitki aldı. Yeni bitkilerle bahçelerini daha da zenginleştirdiler.
