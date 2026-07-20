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Ormanın içinde gizli saklı kalmıştı: Yeniden coştu! Bereket akıyor

Mersin'in Erdemli ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan ve ağaçların arasında saklı kalan Koramşalı şelalesi, bu yılki yağışlarla coşkulu akmaya başladı.

Ormanın içinde gizli saklı kalmıştı: Yeniden coştu! Bereket akıyor

Türkiye'nin kültür ve deniz turizminde önemli bir yere sahip Mersin doğasıyla da dikkat çekiyor. Yüzde 50'sinden fazlası ormanlık alan olan Mersin'de birbirinden farklı şelaler de bulunuyor. Erdemli ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Koramşalı Mahallesi'nde ağaçların arasında saklı kalan şelale de dikkat çekiyor.

Ormanın içinde gizli saklı kalmıştı: Yeniden coştu! Bereket akıyor 1

SADECE ŞELALE DEĞİL SU AKARLARI DA COŞTU

10 yıl önce keşfedilen ve turizme kazandırılması için çalışmalar da yapılan, geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zaman zaman akmayan şelale, bu sene coşkusuyla göz doldurdu. Şelalenin çevresinde oluşan diğer su akarları ise bu yıl yaşanan yağışların bereketini gözler önüne serdi. Buz gibi suyuyla serinleten şelaleyi bilenler, görülmesi gerektiğini ifade etti.

Ormanın içinde gizli saklı kalmıştı: Yeniden coştu! Bereket akıyor 2

Bu sene yağışlarla şelalelin her zamankinden daha gür aktığına değinen mahalle sakini gençlerden Sefa Ateş, haberi olanların da gelmeye başladığını söyledi.

Ormanın içinde gizli saklı kalmıştı: Yeniden coştu! Bereket akıyor 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin şelale
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